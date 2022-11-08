"Хуаньцю шибао": власти США восприняли поездку Шольца в Китай в качестве угрозы

Официальный Вашингтон воспринял в качестве угрозы недавний визит канцлера ФРГ Олафа Шольца в Пекин. Об этом сообщает "Хуаньцю шибао".

По информации издания, Шольц, посетив Китай, "согрешил" перед Штатами. В статье сказано, что власти США недовольны успешным сотрудничеством КНР с государствами, входящими в состав Европейского союза.

"Стратегическое партнёрство ФРГ и КНР стало "первородным грехом", — отмечается в материале.

Автор публикации добавил, что Вашингтон, рассуждая об отношениях Берлина и Пекина, часто использует фразу "угроза национальной безопасности". Как пояснил журналист, США пытаются использовать кризисную ситуацию вокруг Украины для разрыва связей между ЕС и Китаем.

4 ноября Шольц встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. Главными темами для обсуждения стали связи между государствами и боевые действия на Украине.

Ранее политолог Фёдор Лукьянов заявил, что США не допустят плодотворного сотрудничества ФРГ и Китая.