Официальный Вашингтон воспринял в качестве угрозы недавний визит канцлера ФРГ Олафа Шольца в Пекин. Об этом сообщает "Хуаньцю шибао".
По информации издания, Шольц, посетив Китай, "согрешил" перед Штатами. В статье сказано, что власти США недовольны успешным сотрудничеством КНР с государствами, входящими в состав Европейского союза.
"Стратегическое партнёрство ФРГ и КНР стало "первородным грехом", — отмечается в материале.
Автор публикации добавил, что Вашингтон, рассуждая об отношениях Берлина и Пекина, часто использует фразу "угроза национальной безопасности". Как пояснил журналист, США пытаются использовать кризисную ситуацию вокруг Украины для разрыва связей между ЕС и Китаем.
4 ноября Шольц встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. Главными темами для обсуждения стали связи между государствами и боевые действия на Украине.
Ранее политолог Фёдор Лукьянов заявил, что США не допустят плодотворного сотрудничества ФРГ и Китая.
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