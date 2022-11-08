RNZ: украинцы требуют от Новой Зеландии расширения финансирования беженцев

Проукраинская организация Mahi for Ukraine потребовала от новозеландских властей усиления финансовой поддержки для беженцев, передаёт RNZ.

По информации радиостанции, активисты, выступающие за продолжение приёма мигрантов, назвали текущую помощь украинцам со стороны руководства Новой Зеландии "недостаточной".

Волонтёры считают, что беженцы должны получить новые льготы, а также доступ к курсам иностранных языков.

"Правительство должно помочь людям найти работу, выдать им карты социальных услуг", — сказала уроженка Украины, соучредитель Mahi for Ukraine Кейт Турская.

Она добавила, что из-за низкого уровня поддержки некоторые беженцы решили вернуться в свою страну. Турская призвала новозеландских политиков оказывать гражданам Украины "всестороннюю помощь".

Ранее глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что вскоре государства, входящие в состав Евросоюза, столкнутся с новым масштабным наплывом украинских беженцев.