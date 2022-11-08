WP: президент США Байден напоминает Пиноккио из-за постоянных ложных заявлений

Американский президент Джо Байден должен получить звание "Абсолютный Пиноккио", ведь он регулярно выступает на публике с ложными заявлениями. Об этом пишет The Washington Post.

По информации издания, руководитель США часто рассказывает о "совместных путешествиях" с председателем КНР Си Цзиньпином. Как отмечает газета, Байден утверждает, что проехал с китайским лидером 17 тысяч миль.

"Нет никаких доказательств того, что Байден так много путешествовал с председателем Китая", — подчёркивается в материале.

Кроме того, автор статьи прокомментировал высказывание Байдена о том, что бензин в США продавали по пять долларов за галлон, когда он занял пост президента страны. В тот период средняя стоимость топлива составляла примерно 2,48 доллара за галлон, уточняет WP.

"Теперь Байден получил звание "Абсолютный Пиноккио", — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что американский лидер во время выступления в Нью-Йорке едва не упал на сцене, испугавшись чёрного предмета.