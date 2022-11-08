Сенатор Пушков: мечта украинцев о процветании в составе ЕС — жизнь в мифе

На Украине по-прежнему остаётся высоким уровень общественного самообмана. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

По его словам, в 2014 году многие украинцы были убеждены в том, что через 10 лет их страна станет процветающим государством, входящим в состав Европейского союза. Как пояснил сенатор, спустя девять лет они столкнулись с противоположным результатом.

"Причины очевидны: откуда вдруг могла взяться процветающая Украина, если она производила всё меньше, теряла российский рынок, а тратила всё больше?" — высказался Пушков.

Он также добавил, что некоторые граждане Украины не привыкли смотреть правде в глаза.

"Это жизнь в мифе", — считает государственный деятель.

Ранее комиссар Евросоюза по вопросам расширения Оливер Вархей сообщил, что Украина должна провести значимые реформы перед вхождением в состав организации. Он убеждён: на подготовку этой страны к членству в ЕС уйдёт примерно два года.