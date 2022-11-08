Салливан: США действительно общались с РФ для снижения риска ядерной эскалации

Вашингтон действительно недавно контактировал с Москвой для снижения рисков использования ядерного потенциала. Об этом сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

По его словам, Штаты решили не раскрывать каналы, по которым осуществляется общение с российской стороной, чтобы они оставались защищёнными.

"У нас была возможность провести контакты с РФ на высоком уровне, направленные на снижение риска применения ядерного оружия", — указал Салливан во время дискуссии, которая была организована в Совете по международным отношениям.

При этом он подчеркнул: официальный Вашингтон донёс Москве последствия возможного использования такого вида вооружений.

Ранее американская газета The Wall Street Journal опубликовала материал о том, что Салливан ведёт конфиденциальные беседы с помощником российского президента Юрием Ушаковым и секретарём Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. Как поясняет издание, цель переговоров — предотвращение эскалации конфликта вокруг Украины.