Вашингтон действительно недавно контактировал с Москвой для снижения рисков использования ядерного потенциала. Об этом сообщил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
По его словам, Штаты решили не раскрывать каналы, по которым осуществляется общение с российской стороной, чтобы они оставались защищёнными.
"У нас была возможность провести контакты с РФ на высоком уровне, направленные на снижение риска применения ядерного оружия", — указал Салливан во время дискуссии, которая была организована в Совете по международным отношениям.
При этом он подчеркнул: официальный Вашингтон донёс Москве последствия возможного использования такого вида вооружений.
Ранее американская газета The Wall Street Journal опубликовала материал о том, что Салливан ведёт конфиденциальные беседы с помощником российского президента Юрием Ушаковым и секретарём Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. Как поясняет издание, цель переговоров — предотвращение эскалации конфликта вокруг Украины.
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