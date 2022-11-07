Телеканал NBC сообщает, что военные ВС РФ уничтожили очередного американского наёмника.
На Украине погиб Тимоти Гриффин. Он воевал на стороне украинских формирований в составе "Иностранного легиона". NBC сообщает, что Гриффин погиб на восточном фронте.
Легион отказался предоставить более подробную информацию о Гриффине, сославшись на соображения безопасности и конфиденциальности. Но два человека, осведомленные о смерти иностранца, заявили, что он из штата Нью-Йорк и воевал в Харькове.
Ранее сообщалось о пяти других ликвидированных американских наёмников, которые приехали на Украину "на сафари".
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