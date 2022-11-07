Премьер Британии Сунак сбежал из зала перед выступлением на саммите COP27

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак экстренно покинул зал заседания климатического саммита СОР27 в Египте.

За несколько минут до выступления Сунака на сцене появился его помощник, который что-то ему сказал на ухо. Разговор длился около минуты, в результате чего премьер остался в зале. Затем подошёл второй помощник и убедил политика покинуть конференцию.

Теперь пользователи Сети гадают, что могло случиться, чтобы глава правительства сбежал с важного мероприятия.

На опубликованных кадрах зафиксировано, как британского премьера уводят из зала его помощники и охрана.