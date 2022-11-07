Daily Beast: Киев разрабатывает план по "захвату Крымского полуострова"

Издание Daily Beast сообщает, что Киев разрабатывает план по "захвату Крымского полуострова".

По данным американского издания, администрация действующего президента Украины Владимира Зеленского взялась за разработку плана "захвата Крыма". Ответственной была назначена Тамила Ташева — представитель президента по Крыму, пишет автор статьи.

Ориентировочных сроков по реализации данного плана не называют. Ранее Зеленский уже говорил, что Украина должна захватить Крымский полуостров несмотря на то, что большинство крымчан в 2014 году проголосовали за присоединение к РФ.