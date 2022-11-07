Немецкий журналист Юлиан Рёпке был вынужден удалить свой недавний русофобский пост по требованию администрации "Твиттера"*. В EADaily назвали это событие беспрецедентным в условиях интернет-войны между Россией и Западом.
Рёпке неоднократно критиковал спецоперацию российской армии на Украине. Однако в последний раз его реплики не оценили руководители социальной сети. Журналист опубликовал видеозапись, на которой боевики ВСУ призывали "ценить каждую минуту".
"Украинская армия отбила эту российскую атаку и превратила сотни россиян в удобрение. Украинский народ выиграет этот конфликт без нас. Но тогда не плачьте, когда весь свободный мир станет презирать вас, трусов, и нашу страну (Германию. — Прим. ред.)", — написал русофоб.
Спустя некоторое время этот пост был удалён как содержащий оскорбительную и фейковую информацию.
*в России ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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