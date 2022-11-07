Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о том, что крупный бизнесмен из США Говард Баффетт выразил желание помочь Украине с закупкой генераторов и нового оборудования для электросетей.
Такой информацией поделились в офисе Зеленского. По словам украинских политиков, Баффетт и Зеленский встретились 7 ноября.
Сам Зеленский подчеркнул, что американский бизнесмен желает внести свою лепту в преодолении энергокризиса Украиной.
"Американский бизнесмен подтвердил готовность выступить донором закупки электрооборудования и генераторов для обеспечения энергией критических объектов: насосных станций, больниц и мобильных точек обогрева — с целью преодоления энергетического кризиса", — написал Зеленский в своём Telegram-канале.
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