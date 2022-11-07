Бизнесмен из США Баффетт готов помочь Украине с закупкой генераторов

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о том, что крупный бизнесмен из США Говард Баффетт выразил желание помочь Украине с закупкой генераторов и нового оборудования для электросетей.

Такой информацией поделились в офисе Зеленского. По словам украинских политиков, Баффетт и Зеленский встретились 7 ноября.

Сам Зеленский подчеркнул, что американский бизнесмен желает внести свою лепту в преодолении энергокризиса Украиной.

"Американский бизнесмен подтвердил готовность выступить донором закупки электрооборудования и генераторов для обеспечения энергией критических объектов: насосных станций, больниц и мобильных точек обогрева — с целью преодоления энергетического кризиса", — написал Зеленский в своём Telegram-канале.