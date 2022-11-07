Поляки заставили владельцев украинского ресторана изменить название

Украинскому ресторану в польском городе Краков пришлось изменить название ещё до открытия, которое было запланировано на 10 ноября.

А всё дело в том, что назвали его "Червона калина". А это название у поляков — да и не только у поляков — ассоциируется с одноимённой песней, которая считается неофициальным гимном УПА*.

Владельцы ресторана быстро сориентировалось и изменили название на "Украинский ресторан". О чём и поспешили уведомить общественность.

Они также подчеркнули, что этот ресторан открывается с целью трудоустройства украинских женщин, которым пришлось оставить родину по причине конфликта, сообщает портал Kresy.

Было обещано также, что ресторан не откроется до тех пор, пока соответствующие изменения не будут произведены в логотопе и названии.

Но вообще не очень понятно, с какой целью первоначально было дано такое название. Или владельцы ресторана были не в курсе, какие ассоциации может вызвать название "Червона калина"? Верится в этом с трудом.

* "Украинская повстанческая армия" (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России