Суд на Украине приговорил экс-чиновницу в Крыму к 12 годам лишения свободы

Представители Службы безопасности Украины заявили, что бывшая чиновница в Минэкономразвития Крыма получила 12 лет тюрьмы.

В пресс-службе ведомства отметили, что обвиняемую задержали в апреле 2022 года. Она находилась на территории Львовской области и пыталась попасть в Белоруссию, добавили в СБУ. Также украинские правоохранители сказали, что политик проработала в российском министерстве семь лет.

"Галицкий районный суд признал злоумышленницу виновной в государственной измене", — подчеркнули в СБУ.