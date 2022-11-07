Представители Службы безопасности Украины заявили, что бывшая чиновница в Минэкономразвития Крыма получила 12 лет тюрьмы.
В пресс-службе ведомства отметили, что обвиняемую задержали в апреле 2022 года. Она находилась на территории Львовской области и пыталась попасть в Белоруссию, добавили в СБУ. Также украинские правоохранители сказали, что политик проработала в российском министерстве семь лет.
"Галицкий районный суд признал злоумышленницу виновной в государственной измене", — подчеркнули в СБУ.
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