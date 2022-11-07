Томас Рёпер: в Германии уже не верят мантрам СМИ о пророссийской пропаганде

Журналист Томас Рёпер прокомментировал результаты опросов, судя по которым всё больше немцев не верят ТВ-байкам про события на Украине. Люди замечают, что на них оказывают мощное давление, а традиционные мантры о пророссийской пропаганде и теориях заговора уже набивают оскомину.

"Нам пытаются подавать информацию упрощенно, мол, русские пытаются обстреливать сами себя. Им вообще не нужна Украина. Они бомбят электростанции, мосты, газопроводы. Это слишком плоско. Люди замечают, что это не может соответствовать действительности. Это топорно. Вообще не звучит позиция, в которой поднимались бы хоть какие-то вопросы по существу. Кроме того, касательно Украины, уже после "майдана" многие в Германии поняли, что происходит всё не совсем так, как нам рассказывали. На предвзятость в освещении событий уже тогда поступали жалобы. Ничего не изменилось, СМИ и дальше будут бодро рассказывать, что всё это пропаганда, конспирологические мифы. Если мы хотим от этого избавиться в мейнстримных немецких СМИ, нужно выступать с аргументами, а не топить спикера, просто навешивая ярлыки", — отмечает журналист.

Предвзято освещать события на Украине начали ещё во времена "майдана". Уже тогда немцы почуяли неладное. И число сомневающихся в родной "свободной журналистике" будет только расти, если альтернативные мнения также продолжат забивать камнями в эфире и соцсетях, пишет Telegram-канал "Папочка канцлера".