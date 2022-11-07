Сатановский назвал два условия заключения мира: взятие Киева и взятие Вашингтона

Политолог, ученый-востоковед Евгений Сатановский прокомментировал сообщения иностранных СМИ о том, что лидеры западных стран тайно обсуждают возможные условия мирного договора между Россией и Украиной.

"Взятие Киева — условие номер один. Взятие Вашингтона — условие номер два. Всё", — заявил Сатановский в беседе с Общественной Службой Новостей.

Он отметил, что мир наступит только тогда, когда Россия победит. Политолог призвал идти до конца, поскольку если сейчас Москва согласится на половинчатые условия, то это плохо кончится для неё. При таком сценарии конфликт лишь приостановится и возобновится с новой силой в будущем.

Он назвал дураками тех, кто входит в так называемую партию мира, требующую заключения мирного договора на любых условиях.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что представители стран Запада тайно обсуждают условия мирного соглашения между Украиной и Россией.