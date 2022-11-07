Глава Индонезии считает, что Путин не приедет на саммит G20

Индонезийский лидер Джоко Видодо сказал, что его российский коллега Владимир Путин не посетит мероприятия "Большой двадцатки" на Бали.

"Видодо заявил: у него "сильное ощущение", что президент РФ не будет присутствовать на саммите G20", — написали в Financial Times.

Вместе с этим руководитель Индонезии указал на готовность создать все условия для переговоров. Как подчеркнул президент, международная напряжённость растёт.

Ранее представитель Путина Дмитрий Песков сказал, что о решении главы России по поводу участия в мероприятиях "Большой двадцатки" сообщит на этой неделе.