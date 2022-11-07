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Глава Индонезии считает, что Путин не приедет на саммит G20

Мир

Индонезийский лидер Джоко Видодо сказал, что его российский коллега Владимир Путин не посетит мероприятия "Большой двадцатки" на Бали.

"Видодо заявил: у него "сильное ощущение", что президент РФ не будет присутствовать на саммите G20", — написали в Financial Times.

Вместе с этим руководитель Индонезии указал на готовность создать все условия для переговоров. Как подчеркнул президент, международная напряжённость растёт.

Ранее представитель Путина Дмитрий Песков сказал, что о решении главы России по поводу участия в мероприятиях "Большой двадцатки" сообщит на этой неделе.

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Автор: Евгения Васильева., Куратор: Любовь Степушова
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