Антироссийская коалиция стран Запада начала распадаться из-за экономических проблем и затянувшегося конфликта на Украине, сообщают аналитики Джейсон Горовиц и Кэтрин Портер в статье для The New York Times.
По словам авторов, падение уровня жизни, высокая инфляция и усталость от украинского конфликта заставили страны Европы задумываться, а стоит ли продолжать поддерживать Киев, который высасывает много ресурсов.
Решимость антироссийской коалиции стран Запада может сильнее ослабнуть, если в США республиканцы победят на промежуточных выборах, которые состоятся 8 ноября.
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