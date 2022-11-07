National Interest: США не могут одновременно вооружать армии Украины и Тайваня

США будут вынуждены урезать поставки вооружения Украине, чтобы не допустить военную катастрофу в Тайваньском проливе, сообщают в статье для National Interest аналитики Даррен Спинк и Лиам Гибсон.

"Вашингтон, похоже, не в состоянии одновременно вооружать украинскую и тайваньскую армии", — отмечается в материале.

По данным колумнистов, с февраля текущего года Вашингтон предоставил Киеву вооружение на сумму 18,5 миллиардов долларов. В частности, Украина получила 1,4 тысяч ЗРК Stinger и 8,5 тысяч переносных противотанковых комплексов Javelin. Что касается последних, то США истратили треть своих запасов.

По мнению авторов, высокий уровень инфляции, безработица и падение темпов роста экономики вынудят власти США принимать непростые решения. Скоро Вашингтон не сможет оказывать военную помощь одновременно и Украине, и Тайваню. Руководству страны придётся выбрать одно приоритетное направление.

Над США нависла "ужасная перспектива": боевые действия на два фронта — с Россией на Украине и с Китаем на Тайване, считают аналитики. Этот кошмар вполне может стать явью, предупредили авторы.