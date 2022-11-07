В Германии удивились усмешке Шольца после слов о покупке газовой печи

В Германии отреагировали на неожиданное поведение немецкого лидера Олафа Шольца, который рассказал историю в эфире канала NDR. Об этом написали в EADaily.

Как заявил руководитель ФРГ, к нему обратился местный житель и сказал, что купил вместо электрической печи газовую. Шольц отметил, что должен был выразить сожаление. После этих слов политик усмехнулся.

"Канцлер смеётся над народом!" — подчеркнул бывший генеральный секретарь Христианско-демократического союза Пол Земяк.

Ранее Шольца раскритиковали за рабочую поездку в Китай. По информации Le Figaro, в Евросоюзе не одобрили этот визит.