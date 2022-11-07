Португальский наёмник спьяну сдал позиции своего батальона

Некий Рико Шавеш, гражданин Португалии, воюющий на Украине в рядах ВСУ, не рассчитал силы, употребляя местную горилку. И, будучи сильно пьян, сдал подчистую украинские позиции. Ну те, о которых знал, конечно.

Как сообщает Telegram-канал "Рыбарь", "после активных возлияний" португало-французский наёмник начал активно "делиться мыслями" и "изливать гнев" в соцсетях, переписываясь с приятелями и подписчиками. И его точное местонахождение было засечено и установлено:

"Под вилянием украинской горилки португалец рассказал о своём прошлом, подтвердил своё увлечение нацизмом и любезно поделился координатами позиций "Карпатской сечи" на Лиманском направлении фронта — 49°5'23.59" 38°3'14.77", — рассказывает "Рыбарь".

Пьяная болтовня португальского наёмника указала, что его батальон располагается в районе Торское -Ямполовка — Терны, что указывает на местоположение тыла "Сечи".

Известно, что Шавеш родился в Португалии, а живёт постоянно во Франции. У него богатый боевой опыт, полученный в Сирии, где он воевал на стороне курдов.