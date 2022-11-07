Кошкин: США не могут похвастаться успехами ВСУ, поэтому призывают к переговорам

Киев запланировал наступление на Херсон задолго до промежуточных выборов в Конгресс США, однако у ВСУ не получилось выполнить задание своих кураторов. Об этом заявил эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин, комментируя Pravda.Ru возможное начало мирных переговоров в случае перехода города под контроль Украины.

Члены Демократической партии хотели продемонстрировать во время предвыборных дебатов эффективность вложений в офис президента Владимира Зеленского, а также успехи украинской армии, убеждён политолог. Сейчас им показывать нечего, поэтому США стали развивать идею усадить Украину и Россию за стол переговоров, считает Кошкин. По его мнению, обсуждение возможных условий мира произойдёт в ближайшее время.

Эксперт отметил, что изначально Вашингтон был высокомерно настроен в отношении Москвы: требовал вывести войска и выплатить контрибуции. Однако на данный момент позиция Белого дома выглядит более смиренно, подметил Кошкин.

"У США есть опасения, что они могут прозевать момент, когда надо садиться за стол переговоров. Вот все кружатся вокруг этих событий и решений по принятию действий на переговоры", — резюмировал собеседник Pravda.Ru.

Ранее Вашингтон и НАТО допустили, что в случае захвата Херсона украинской армией начнутся мирные переговоры по урегулированию ситуации вокруг Украины.