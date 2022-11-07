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Мир

Администрация президента США Джо Байдена призывает Украину сесть за стол переговоров с Россией. Американское издание пишет, что это поможет открыто показать высокие моральные принципы в глазах покровителей с Запада.

Официальные лица США считают, что, несмотря на отказ украинских лидеров от переговоров с Владимиром Путиным, президент Владимир Зеленский, вероятно, пойдёт и на переговоры с Россией, и на некоторые уступки. Также они считают, что вскоре может появиться "окно для дипломатии", поэтому Киев пытается закрепить как можно больше военных достижений до начала зимы. The Washington Post фамилий чиновников не называет.

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Любовь Степушова
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