Командир "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили полагает, что в будущем произойдёт военное столкновение с Россией за Абхазию и Южную Осетию. По его мнению, русские не собираются уходить из регионов, поэтому борьба неизбежна.
"Политики пусть не нервничают. Это не им, а нам снова предстоит воевать", — цитирует слова Мамулашвили газета ВЗГЛЯД.
Также командир назвал правительство Грузии "коллаборационистским" и отметил, что не согласен с мнением власти. Украина является стратегическим партнёром и региональным игроком, убеждён он.
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