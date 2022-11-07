Командир "Грузинского легиона" намерен отвоевать у России Абхазию и Южную Осетию

Командир "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили полагает, что в будущем произойдёт военное столкновение с Россией за Абхазию и Южную Осетию. По его мнению, русские не собираются уходить из регионов, поэтому борьба неизбежна.

"Политики пусть не нервничают. Это не им, а нам снова предстоит воевать", — цитирует слова Мамулашвили газета ВЗГЛЯД.

Также командир назвал правительство Грузии "коллаборационистским" и отметил, что не согласен с мнением власти. Украина является стратегическим партнёром и региональным игроком, убеждён он.