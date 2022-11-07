Посол Украины в США обвинила Папу Римского в невнимательном чтении Достоевского

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Папа Римский Франциск невнимательно читал русского писателя Фёдора Достоевского.

Ранее Папа Римский Франциск признался, что любит русский и украинский народы. Он отметил, что Достоевский до сих пор вдохновляет людей на христианство. По его словам, Святой престол "делает то, что должен делать" для того, чтобы ситуация на Украине разрешилась мирным путём.

"Папа Римский, видимо, как-то невнимательно читал Достоевского", — написала Маркарова в соцсетях.

Если почитать произведения "Пушкина, Куприна, Булгакова", то станет понятно, что "гуманизмом не пахло" в России, подчеркнула посол.