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Шаповалов: США сократят траты на поддержку ВСУ в случае победы республиканцев

Мир

Американское общество устало от украинского президента Владимира Зеленского. Об этом заявил замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, комментируя в интервью Pravda.Ru слова французского полковника в отставке Жака Огара о возможных переговорах Киева и Москвы в случае победы республиканцев на выборах.

Шаповалов: США сократят траты на поддержку ВСУ в случае победы республиканцев

По словам эксперта, отношение Запада к Зеленскому изменилось. Как пояснил историк, победа Республиканской партии на промежуточных выборах — весьма вероятный сценарий, ведь администрация президента США Джо Байдена теряет популярность среди рядовых американцев.

"Республиканцы, с одной стороны, используют настроения, которые сейчас существуют в США. Это настроения в пользу отказа от активной поддержки Украины. Американские граждане всё чаще задаются вопросом о том, ради чего осуществляется масштабная помощь Киеву, не стоит ли тратить эти деньги на нужды Штатов. С другой стороны, приход к власти республиканцев приведёт если не к полному прекращению, то к существенному ограничению трат Вашингтона на вооружение Украины", — считает собеседник издания.

Шаповалов также подчеркнул: Россия по-прежнему готова к переговорам с Украиной и США. Однако исходной точкой этого процесса для Москвы остаётся признание нерушимости территориальной целостности РФ, заключил специалист.

Ранее Огар сообщил, что Республиканская партия, победив на выборах в США, сможет подтолкнуть Киев к возобновлению диалога с Москвой по мирному урегулированию конфликта.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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