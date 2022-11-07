Песков о переговорах Салливана с Ушаковым: на Западе публикуют много "уток"

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал журналистам информацию зарубежных СМИ о якобы имевших место переговорах советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана и помощника президента России Юрия Ушакова. Он заявил, что в западных изданиях публикуется много "уток".

"Нам нечего сказать об этой публикации. Много "уток" публикуют англосаксонские газеты. Поэтому здесь нужно обращаться или в газету, или в Белый дом", — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Песков также добавил, что Россия остаётся открытой к переговорам с Киевом, однако возможности продолжить их пока нет.

Напомним, ранее издание The Wall Street Journal сообщило со ссылкой на источники, что Салливан последние месяцы ведёт конфиденциальные переговоры с помощником Владимира Путина по международным делам Ушаковым и секретарем Совбеза РФ Патрушевым.