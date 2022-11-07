Официальный Вашингтон и Североатлантический альянс допускают, что в случае захвата Херсона киевским режимом начнутся мирные переговоры по урегулированию ситуации вокруг Украины. Об этом пишет La Repubblica.
По информации издания, бои за Херсон имеют стратегическую и дипломатическую значимость для последующего диалога между Киевом и Москвой. В статье сказано, что США вместе с Евросоюзом пытаются всеми способами донести эту мысль до украинского руководства.
Автор материала подчеркнул: если Киев установит контроль над Херсоном, то сможет вести переговоры "с позиции силы", ведь в его распоряжение перейдут водные ресурсы.
При этом он добавил, что дальнейшая поддержка ВСУ со стороны Запада во многом будет зависеть от итогов промежуточных выборов в американский Конгресс.
Ранее президент Сербии Александр Вучич сравнил готовящееся сражение за Херсон со Сталинградской битвой. По его словам, Россия и Украина бросят огромное количество техники и сил на это направление.
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