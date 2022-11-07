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Repubblica: США и НАТО допускают переговоры по Украине, если Киев возьмёт Херсон

Мир

Официальный Вашингтон и Североатлантический альянс допускают, что в случае захвата Херсона киевским режимом начнутся мирные переговоры по урегулированию ситуации вокруг Украины. Об этом пишет La Repubblica.

Repubblica: США и НАТО допускают переговоры по Украине, если Киев возьмёт Херсон

По информации издания, бои за Херсон имеют стратегическую и дипломатическую значимость для последующего диалога между Киевом и Москвой. В статье сказано, что США вместе с Евросоюзом пытаются всеми способами донести эту мысль до украинского руководства.

Автор материала подчеркнул: если Киев установит контроль над Херсоном, то сможет вести переговоры "с позиции силы", ведь в его распоряжение перейдут водные ресурсы.

При этом он добавил, что дальнейшая поддержка ВСУ со стороны Запада во многом будет зависеть от итогов промежуточных выборов в американский Конгресс.

Ранее президент Сербии Александр Вучич сравнил готовящееся сражение за Херсон со Сталинградской битвой. По его словам, Россия и Украина бросят огромное количество техники и сил на это направление.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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