Шеремет назвал высказывание мэра латвийского Даугавпилса о Крыме здравомыслящим

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет положительно оценил слова мэра латвийского города Даугавпилса по поводу принадлежности Крыма.

Ранее Андрейс Элксниньш, глава Даугавпилса, являющегося вторым по величине городом в Латвии, сказал на радио Delfi, что Крым — это российская территория, а Россию в крымском вопросе нельзя назвать агрессором.

Шеремет считает, что это слова здравомыслящего человека, который понимает суть ситуации и говорит об этом.

"Это закономерная и здравомыслящая позиция. Шила в мешке не утаишь, и правда все время выходит на поверхность, как бы ни пытались ее завуалировать наши оппоненты. Уверен, что в западных странах будет все больше появляться приверженцев здравого смысла и разумной политики по отношению к России", — сказал Шеремет в разговоре с РИА Новости.

Депутат добавил, что Западу следует сворачивать свою русофобскую политику, которая является "заведомо ущербной".