МИД Китая: страны G7 должны перестать вмешиваться в дела других государств

Страны, входящие в состав "Большой семёрки" (G7), должны остановить своё вмешательство во внутреннюю жизнь других государств. С таким призывом выступил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

Во время очередного брифинга он отметил, что по вине G7 в мире возникают различные противоречия, кризисы и конфронтации. По его словам, члены "Большой семёрки" должны выстраивать благоприятную атмосферу для глобального сотрудничества.

Дипломат также добавил, что страны G7 "очерняют" Пекин.

"Призываем "Большую семёрку" перестать вмешиваться во внутренние дела других государств, прекратить лгать и провоцировать противоречия", — подчеркнул Чжао Лицзянь.

Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин и глава РФ Владимир Путин послали миру отчётливый сигнал, свидетельствующий о сближении Москвы и Пекина на фоне давления со стороны Запада. Как поясняет El País, власти Китая воспринимают Россию в качестве надёжного партнёра.