В соцсетях раскритиковали председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен из-за публикации в, которой политик объявила о разработке пакета финансовой помощи Украине в 2023 году. Она заявила, что Евросоюз будет на стороне Украины столько, сколько потребуется.
Пользователи с такой постановкой вопроса не согласились. Их больше заинтересовало, что будет с самой Европой.
Также комментаторы напомнили о Минских соглашениях, спросив, что случилось с ними.
Другой подписчик назвал Урсулу одним из худших лидеров ЕС.
"Ежедневное напоминание о том, что мы хотим видеть вас за решёткой", — заключил третий пользователь.
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