В Сети напомнили Урсуле фон дер Ляйен о Минских соглашениях

В соцсетях раскритиковали председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен из-за публикации в, которой политик объявила о разработке пакета финансовой помощи Украине в 2023 году. Она заявила, что Евросоюз будет на стороне Украины столько, сколько потребуется.

Пользователи с такой постановкой вопроса не согласились. Их больше заинтересовало, что будет с самой Европой.

Также комментаторы напомнили о Минских соглашениях, спросив, что случилось с ними.

Другой подписчик назвал Урсулу одним из худших лидеров ЕС.

"Ежедневное напоминание о том, что мы хотим видеть вас за решёткой", — заключил третий пользователь.