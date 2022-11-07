Politico: действия США на международной арене встревожили Европу

Бывший американский постпред при военно-политическом блоке НАТО Иво Даалдер обратил внимание на появившееся в Европе беспокойство из-за действий США на международной арене. Как отметил дипломат, он поговорил об этом с чиновниками в ЕС, альянсе и других структурах.

"Я поразился всепроникающей тревогой в отношении Вашингтона", — подчеркнул Даалдер, его слова передаёт Politico.

По мнению дипломата, особенно людей волнует победа республиканцев на выборах. Как напомнил политик, некоторые опросы в стране свидетельствуют, что эта партия выиграет.

Даалдер отметил, что США критикуют за конкуренцию с аккумуляторной промышленностью в КНР и попытки не допустить климатический кризис. Также в Европе переживают из-за возможного отказа Вашингтона оказывать Киеву военную помощь, добавил дипломат.

Ранее журналисты The Wall Street Journal заявили, что советник американского лидера Джо Байдена Джейк Салливан тайно принимает участие в переговорах с секретарём Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым.