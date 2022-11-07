Сенатор Пушков призвал не ждать изменений в политике США по украинскому вопросу

Российский сенатор Алексей Пушков призвал не ждать кардинальных изменений во внешней политике США, связанной с поддержкой Киева, после выборов в американский Конгресс.

При этом он допустил, что Штаты в дальнейшем могут скорректировать систему оказания помощи Украине, пересмотрев объёмы и интенсивность передачи военной техники и финансирования.

"Не следует ждать от победы республиканцев на выборах в Конгресс, если она состоится, революции во внешней политике", — указал сенатор.

Кроме того, Пушков напомнил, что всей практической деятельностью по украинскому вопросу занимается исполнительная власть в лице представителей администрации американского президента Джо Байдена.

Ранее кандидат в Конгресс США Уэсли Холлман заявил, что официальный Вашингтон вряд ли одобрит новый пакет финансовой помощи Киеву в размере 50 миллиардов долларов до конца 2022 года.