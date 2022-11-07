Bllomberg: конфискованные яхты обойдутся США и Италии в 50 миллионов долларов

Содержание конфискованной властями США яхты Amadea, которая якобы принадлежит российскому миллиардеру Сулейману Керимову, ведётся за счёт американских налогоплательщиков и может составить примерно 10 миллионов долларов в год. Также придётся потратить порядка 40 миллионов на задержанные ими суда и властям Италии, передает Bloomberg.

По данным агентства, солёная вода и влажность могут вызвать ржавчину и плесень, если не включен кондиционер. При этом яхта может самостоятельно производить энергию и опреснять воду, однако эти системы необходимо поддерживать. Также надо регулярно запускать винты.