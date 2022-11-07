Содержание конфискованной властями США яхты Amadea, которая якобы принадлежит российскому миллиардеру Сулейману Керимову, ведётся за счёт американских налогоплательщиков и может составить примерно 10 миллионов долларов в год. Также придётся потратить порядка 40 миллионов на задержанные ими суда и властям Италии, передает Bloomberg.
По данным агентства, солёная вода и влажность могут вызвать ржавчину и плесень, если не включен кондиционер. При этом яхта может самостоятельно производить энергию и опреснять воду, однако эти системы необходимо поддерживать. Также надо регулярно запускать винты.
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