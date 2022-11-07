Крым является частью Российской Федерации, заявил мэр латвийского города Даугавпилс Андрейс Элксниньш в интервью порталу Delfi.
Ведущая поправила политика, заметив, что большинство стран не признает это и считает оккупацией.
В контексте вопроса о принадлежности Крыма "нельзя разделять два факта: что он вошёл в состав России и что после этого вся Европа и мир продолжали сотрудничать с РФ, возразил Элксниньш.
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