Латвийский политик заявил, что Крым является частью России

Крым является частью Российской Федерации, заявил мэр латвийского города Даугавпилс Андрейс Элксниньш в интервью порталу Delfi.

Ведущая поправила политика, заметив, что большинство стран не признает это и считает оккупацией.

В контексте вопроса о принадлежности Крыма "нельзя разделять два факта: что он вошёл в состав России и что после этого вся Европа и мир продолжали сотрудничать с РФ, возразил Элксниньш.