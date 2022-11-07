Политик Холлман: США вряд ли одобрят новое финансирование Киеву до конца года

США, скорее всего, не успеют до конца 2022 года одобрить законопроект о предоставлении нового финансирования Украине. Об этом сообщил кандидат в американский Конгресс, представляющий Республиканскую партию, Уэсли Холлман.

По его словам, скоро официальный Вашингтон погрузится в политическую повестку, связанную с ноябрьскими промежуточными выборами. Он считает, что времени на одобрение очередного транша для Украины на сумму 50 миллиардов долларов может не остаться.

"У нас ещё даже нет бюджета. На повестке много всего", — отметил Холлман.

Как пояснил политик, дальнейшая помощь киевскому режиму зависит от того, как будут развиваться события в США в ближайшие недели.

Ранее Холлман заявил, что неверная политика американского лидера Джо Байдена в экономической сфере, начатая ещё в период пандемии коронавируса, привела к рекордной инфляции в стране и спровоцировала подорожание топлива.