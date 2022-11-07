В Тегеране на телеканале Al-Hadath ответили на угрозы главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который в интервью испанскому изданию предупредил Иран, что тот столкнётся с проблемами, если будет поставлять беспилотники российской армии.
Киев не в том положении, чтобы угрожать, заявили журналисты канала, добавив, что Иран не боится никого, даже США, а Украину тем более.
Также было отмечено, что в Киеве даже не могут предположить, с какими проблемами столкнётся украинская власть, если не перестанет угрожать Тегерану.
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