В Тегеране ответили на угрозы Кулебы: Киев не в том положении

В Тегеране на телеканале Al-Hadath ответили на угрозы главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который в интервью испанскому изданию предупредил Иран, что тот столкнётся с проблемами, если будет поставлять беспилотники российской армии.

Киев не в том положении, чтобы угрожать, заявили журналисты канала, добавив, что Иран не боится никого, даже США, а Украину тем более.

Также было отмечено, что в Киеве даже не могут предположить, с какими проблемами столкнётся украинская власть, если не перестанет угрожать Тегерану.