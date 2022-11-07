AP: ракетные испытания КНДР были практикой для нападения на США

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын мог использовать совместные учения Вашингтона и Сеула для "модернизации" ядерного арсенала КНДР, заявили американские аналитики.

Кроме того, запуск северокорейских баллистических ракет мог быть отработкой тактики удара по Южной Кореи и югу США.

"Северокорейские военные заявили, что их недавний шквал ракетных испытаний был практикой "безжалостного" нанесения ударов по ключевым целям Южной Кореи и США, таким как авиабазы ​​и системы оперативного управления, — передаёт The Associated Press. — Ким также использовал их учения как предлог для модернизации своего ядерного арсенала".

По мнению авторов, таки образом северокорейский лидер пытается усилить своё влияние в отношениях с Вашингтоном и Сеулом.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление американских экспертов о том, что КНДР не в состоянии самостоятельно финансировать учебные пуски ракет в таких масштабах и якобы страну "тайно спонсируют" Россия и Китай.