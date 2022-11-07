Спикер ГД Володин: Россия не вмешивается в выборы в Конгресс США

Власти РФ не собираются вмешиваться в промежуточные выборы в американский Конгресс. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он также отметил, что Кремль не позволит Западу вмешиваться во внутренние дела России. Как пояснил политик, некоторые американские аналитики начали обвинять Москву в попытках повлиять на выборный процесс в США. Володин опроверг эту информацию.

По его словам, Россия придерживается принципа недопустимости вмешательства во внутренние дела суверенных стран.

"Мы не вмешиваемся и к нам не позволим", — указал спикер ГД.

Кроме того, он предположил, что с помощью обвинений в адрес РФ представители демократической партии США стремятся оправдать неудачу, которая их ждёт на грядущих выборах. Володин убеждён: действующему американскому лидеру Джо Байдену и его "товарищам" грозит потеря большинства в Сенате и Палате представителей.

Как пояснил парламентарий, американцы не собираются отдавать голоса за демократов, ведь по их вине Штаты столкнулись с многочисленными проблемами.