Профессор Чакыр: цель "зерновой" сделки не была достигнута из-за жадности Запада

Цель "зерновой" сделки не была достигнута из-за жадности западных стран, заявил глава Бюро фермеров турецкой партии "Родина", профессор Эгейского университета в Измире Ченгиз Чакыр.

Чакыр подчеркнул, что продовольствие должны были поставлять в голодающие страны, однако в итоге свои амбары "набивали" Европа и Запад.

"Очевидно, что зерно не доходит по назначению. Об этом также заявляют многие официальные лица. Зерно ушло в европейские страны, где больше денег, и хранится там на складах. Но зерно не идёт в страны, страдающие от голода, — пояснил профессор газете Aydınlık. — Источник проблемы — не нехватка зерна, а жадность Запада и крупных европейских корпораций, которые забирают всё зерно себе".

При этом профессор уточнил, что не всё зерно идёт в переработку и часть излишков просто остаётся лежать на складах, пока другие, нуждающиеся в зерне страны, голодают.