У президента Украины Владимира Зеленского есть шанс вернуться к мирному урегулированию конфликта и переговорам с Россией до наступления зимы, считают американские аналитики.
По их мнению, с приходом холодов кризис в Незалежной лишь усугубится.
"Суровые, холодные реалии показывают, что, напротив, конца кризису не видно, а наиболее вероятным вариантом — хотя и непопулярным в западном мире — остаётся урегулирование путём переговоров", — заявил аналитик 19fortyfive Дэниел Дэвис.
Дэвис подчеркнул, что Запад убеждает Украину в победе, сем самым затягивая конфликт. Однако в итоге страдают только мирные граждане страны.
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