19fortyfive: у Зеленского есть шанс вернуться к диалогу с РФ до зимы

У президента Украины Владимира Зеленского есть шанс вернуться к мирному урегулированию конфликта и переговорам с Россией до наступления зимы, считают американские аналитики.

По их мнению, с приходом холодов кризис в Незалежной лишь усугубится.

"Суровые, холодные реалии показывают, что, напротив, конца кризису не видно, а наиболее вероятным вариантом — хотя и непопулярным в западном мире — остаётся урегулирование путём переговоров", — заявил аналитик 19fortyfive Дэниел Дэвис.

Дэвис подчеркнул, что Запад убеждает Украину в победе, сем самым затягивая конфликт. Однако в итоге страдают только мирные граждане страны.