Daily Mail: Байден едва не упал на сцене в Нью-Йорке, увидев чёрный предмет

Американский лидер Джо Байден потерял равновесие и едва не упал со сцены, испугавшись чёрного предмета под ногами. Об этом пишет Daily Mail.

По информации издания, инцидент произошёл во время выступления президента США на предвыборном мероприятии в Нью-Йорке. Отмечается, что Байден расхаживал по сцене, рассказывая о планах по снижению цен на рецептурные медикаменты для пенсионеров.

Как поясняют журналисты DM, в какой-то момент американский лидер наступил на чёрный предмет, находившийся на сцене, после чего пошатнулся и на несколько секунд прервал выступление.

"Ох, наступил на что-то чёрное", — сказал Байден.

Затем руководитель государства продолжил свою речь перед собравшейся публикой.

Ранее сообщалось, что президент США заблудился на сцене после выступления в Нью-Йорке. Ассистентам пришлось прийти на помощь и сопроводить Байдена к его месту.