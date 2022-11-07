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Британцы призвали Сунака не тратить деньги на Украину: "Чёрная дыра"

Мир

Британские пользователи Сети возмутились в ответ на заявление нового премьер-министра страны Риши Сунака, что в казне образовалась "чёрная дыра" в 50 миллиардов фунтов стерлингов. По мнению комментаторов, виной всему помощь Украине.

Британцы призвали Сунака не тратить деньги на Украину: "Чёрная дыра"

По мнению британцев, новому правительству страны стоит прекратить финансировать Незалежную и "спускать деньги на ветер".

"На самом деле я никогда не понимал, почему Великобритания считает, что она должна поддерживать Украину. Я не вижу никаких связей, альянсов, исторических связей и так далее. Я что-то пропустил?", — задался вопросом читатель под соответствующей статьёй The Daily Mail.

Комментаторы подчеркнули, что сначала стоит разобраться с проблемами внутри страны, а уже потом решать вопросы других государств.

"Это безумие должно прекратиться. Это не наша проблема: у нас достаточно своих", — резюмировал ещё один пользователь.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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