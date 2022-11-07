Британские пользователи Сети возмутились в ответ на заявление нового премьер-министра страны Риши Сунака, что в казне образовалась "чёрная дыра" в 50 миллиардов фунтов стерлингов. По мнению комментаторов, виной всему помощь Украине.
По мнению британцев, новому правительству страны стоит прекратить финансировать Незалежную и "спускать деньги на ветер".
"На самом деле я никогда не понимал, почему Великобритания считает, что она должна поддерживать Украину. Я не вижу никаких связей, альянсов, исторических связей и так далее. Я что-то пропустил?", — задался вопросом читатель под соответствующей статьёй The Daily Mail.
Комментаторы подчеркнули, что сначала стоит разобраться с проблемами внутри страны, а уже потом решать вопросы других государств.
"Это безумие должно прекратиться. Это не наша проблема: у нас достаточно своих", — резюмировал ещё один пользователь.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Эксперты проинформировали об опасных составляющих пакета военной помощи Украине.