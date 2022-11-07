Масштабное проникновение мигрантов в США — тягчайшее преступление американского президента Джо Байдена. Такое мнение выразил ведущий Fox News Такер Карлсон.
По его словам, в последнее время существенно возросло количество мексиканских беженцев, которые незаконно пересекают границу США.
Он обратил внимание на то, что его коллега Билл Мелуджин смог запечатлеть обстановку возле реки Рио-Гранде. Мигранты продолжают пересекать её без какого-либо сопротивления на противоположном берегу, пояснил журналист.
Как подчеркнул Карлсон, беженцы знают, что при Байдене их обязательно пропустят на американские территории.
"Это тягчайшее преступление, совершённое против Штатов", — убеждён телеведущий.
Ранее стало известно, что Байден открыл границы своей страны для 44 тысяч украинских беженцев. Они чаще всего прибывают в США через контрольный пункт пропуска, расположенный в Сан-Диего (штат Калифорния).
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