Россия активизировала свои "ботофермы", чтобы очернить президента США Джо Байдена и Демократическую партию накануне выборов, заявили американские аналитики.
По их мнению, именно российские "боты и тролли" в соцсетях оставляют негативные комментарии о политике правящей партии страны, чтобы "переломить" ход выборов в Конгресс и Сенат США.
"Сообщения в основном очерняли президента Байдена и других видных демократов, иногда непристойно. Они также посетовали на использование долларов налогоплательщиков для поддержки Украины в её войне против вторгшихся российских войск, изображая президента Украины карикатурой прямо из российской пропаганды", — заявили аналитики The New York Times.
По мнению авторов, российские "тролли" молчали год и якобы негативных комментариев в сторону Байдена и демократов в интернете было минимум.
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