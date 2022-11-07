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NYT: российские "боты и тролли" очерняют Байдена накануне выборов

Мир

Россия активизировала свои "ботофермы", чтобы очернить президента США Джо Байдена и Демократическую партию накануне выборов, заявили американские аналитики.

NYT: российские "боты и тролли" очерняют Байдена накануне выборов

По их мнению, именно российские "боты и тролли" в соцсетях оставляют негативные комментарии о политике правящей партии страны, чтобы "переломить" ход выборов в Конгресс и Сенат США.

"Сообщения в основном очерняли президента Байдена и других видных демократов, иногда непристойно. Они также посетовали на использование долларов налогоплательщиков для поддержки Украины в её войне против вторгшихся российских войск, изображая президента Украины карикатурой прямо из российской пропаганды", — заявили аналитики The New York Times.

По мнению авторов, российские "тролли" молчали год и якобы негативных комментариев в сторону Байдена и демократов в интернете было минимум.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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