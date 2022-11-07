Еврокомиссар: вступление Украины в ЕС займёт несколько лет

Украинская сторона должна провести ряд значимых реформ, которые позволят стране соблюсти все процедуры вхождения в состав Евросоюза, заявил комиссар ЕС по вопросам расширения Оливер Вархей.

Еврокомиссар подчеркнул, что подготовка к вступлению Незалежной в ЕС займёт несколько лет.

"Учитывая масштабную работу, необходимую для подготовки к участию во внутреннем рынке ЕС и многих других важных областях политики, вся подготовка к вступлению, скорее всего, займёт больше года или двух", — пояснил Вархей в беседе с немецкими СМИ.

По мнению еврокомиссара, те реформы, которые Киев уже начал, быстро провести не получится. Кроме того, ряд изменений необходимо только подготовить. Что конкретно украинские власти должны изменить, Вархей не уточнил.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление представителей Киева о том, что Украина рассчитывает вступить в ЕС к 2024 году.