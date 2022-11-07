bTV: украинские беженцы протестуют против выселения из отелей Болгарии

В Болгарии украинских беженцев переселили из отеля в буферный центр Елхово, что вызвало волну возмущения и протесты. По словам самих мигрантов, жить в таких условия "просто невозможно", а вернуться на Украину они не могут.

По словам беженцев, их якобы переселили в металлические вагончики-бытовки, где жить "просто невозможно". 35 украинцев, среди которых 12 детей, "выразили протест".

"Ни лечь, ни встать, ни сесть — ничего", — рассказала одна из беженок телеканалу bTV. "Я не знаю, у меня просто шок, я не знаю, что мне делать. Денег нет на обратный путь", — посетовала другая.

Украинцы настаивают, что при выселении из отеля болгарские власти обещали, что они пробудут в Елхово пару дней.