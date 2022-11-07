Сербия закупила у России комплексы радиоэлектронной борьбы "Красуха" и "Репеллент", сообщил президент страны Александр Вучич.
Вучич подчеркнул, что также был заключён контракт на поставки системы М-1.
"Мы заказали и М-1 из России, но сейчас она не может до нас дойти, — пояснил сербский лидер в эфире телеканала Pink. — Я также хочу сказать людям, что мы заказали и (комплекс РЭБ. — Прим. ред.) "Красуха" и "Репеллент".
Комплекс "Репеллент" оснащён малоразмерными ударными беспилотниками.
Он уточнил, что у Сербии уже есть две системы "Панцирь С-1".
По словам Вучича, ранее в качестве военной помощи российская сторона передала Белграду:
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