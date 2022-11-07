Сербы закупили у России комплексы РЭБ "Красуха" и "Репеллент"

Сербия закупила у России комплексы радиоэлектронной борьбы "Красуха" и "Репеллент", сообщил президент страны Александр Вучич.

Вучич подчеркнул, что также был заключён контракт на поставки системы М-1.

"Мы заказали и М-1 из России, но сейчас она не может до нас дойти, — пояснил сербский лидер в эфире телеканала Pink. — Я также хочу сказать людям, что мы заказали и (комплекс РЭБ. — Прим. ред.) "Красуха" и "Репеллент".

Комплекс "Репеллент" оснащён малоразмерными ударными беспилотниками.

Он уточнил, что у Сербии уже есть две системы "Панцирь С-1".

По словам Вучича, ранее в качестве военной помощи российская сторона передала Белграду:

30 танков Т-72МС,

30 бронированных машин БРДМ-2МС.