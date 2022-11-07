Спецслужбы Греции якобы по приказу премьер-министра страны Кириакоса Мицотакиса прослушивала разговоры известных политиков, в частности, и оппонентов главы государства, заявили греческие журналисты.
По их данным, "под прикрытием нацбезопасности", слежка велась за 33 политическими деятелями, в том числе экс-министром Антонисом Самарасом.
"Никто не поверит, что какие-то частные лица решат прослушивать бывшего премьер-министра, министров правительства и самого министра защиты граждан, нарушая все представления о безопасности государства", — заявили обозреватели Documento.
По данным авторов, "прослушка" велась с помощью вредоносной вирусной программы, а все разговоры политиков записывались.
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