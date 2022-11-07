Baijiahao: Западу стоит уступить РФ из-за "невероятно страшной" ракеты "Ярс"

Западу стоит задуматься о мирном урегулировании конфликта с Россией из-за её "невероятной и страшной" ракеты "Ярс". По мнению китайских аналитиков, с какой бы точки российская сторона её ни запустила, снаряд доберётся до любого уголка мира.

Дальность ракеты, подчеркнули аналитики, около 12 тысяч километров, что "невероятно" для оружия такого класса.

"Максимальная предельная скорость "Ярса" достигает 14 Махов. Большинство противоракет не смогут зафиксировать даже её хвостовое пламя, вот насколько она страшна! — пишет Baijiahao. — Общая взрывная мощь "Ярса" может быть эквивалентна миллиону тонн!"

Авторы подчеркнули, что ни Вашингтону, ни европейским странам нечего противопоставить "Ярсу". Им необходимо трезво оценить ситуацию и отступить, даже если это будет "трудно".