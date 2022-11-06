Британец женился на беженке с Украины, которая на 10 лет старше его

Житель Британии женился на беженке с Украины, которая старше его почти на 10 лет, спустя три неполных месяца после знакомства в соцсети. Об этом пишет Daily Mail.

Издание сообщает, что 37-летняя украинка Вера Климова уехала из Одессы в Молдавию с 15-летней дочерью, где и познакомилась с 28-летним Люком Дикинсоном через группу для желающих перебраться в Великобританию.

Документы для дальнейшей миграции на Запад у женщины уже были готовы, когда она начала общение с британцем. При этом он заметил, что сначала не знал, куда она направляется.

По словам мужчины, общались они по переписке через онлайн-переводчик, поскольку украинка по-английски не понимала.

После того как Климова добралась до Англии, в конце сентября они поженились.