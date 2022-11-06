Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Военкоры сообщили о тяжёлой ситуации для ВС РФ в Павловке под Угледаром
Бойцы ОБТФ ДНР "Каскад" уничтожают позиции ВС Украины с помощью БЛА "Куб"
WSJ: на Западе обсуждают условия мирного соглашения между Украиной и Россией
Посол Украины в Германии Макеев разозлил немцев просьбой о танках Leopard
ФРГ призывает изменить цепочки поставок снарядов из-за позиции Швейцарии по СВО
В Британии призвали лишить Украину финансирования ради переговоров с Россией
Леонков: отключение света — разведпризнак скорого наступления ВСУ на Херсон
Безсонов: русский спецназ у Артёмовска в тылу врага уничтожил наёмников из США
В Молдавии "хоронят демократию"

Французский политик Филиппо заявил о планах Байдена убрать Зеленского

Мир

Французский политик Флориан Филиппо объяснил, когда президент США Джо Байден избавится от лидера Украины Владимира Зеленского. По его мнению, это случится, когда услуги марионеточного киевского режима больше не будут нужны главе Белого дома.

Французский политик Филиппо заявил о планах Байдена убрать Зеленского

"Правительство США начинает уставать от Зеленского и просит его начать переговоры с Россией. Когда Соединенные Штаты перестанут нуждаться в своей марионетке, они, как и всегда, уберут её!" — написал он в соцсети.

Ранее американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники написало, что представители стран Запада тайно обсуждают условия мирного соглашения между Украиной и Россией.

О том, что администрация Байдена в частном порядке просит украинские власти показать открытость к диалогу с Москвой, писала накануне и газета The Washington Post.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Залужный истерил из-за вскрывшейся переписки в соцсети с "юными девочками"

Валерий Залужный истерил по поводу взломанной соцсети из-за целого гарема юных девушек.

Залужный истерил из-за вскрывшейся переписки в соцсети с "юными девочками"
Politico: в Пентагоне подсчитали расходы артиллерийских снарядов ВС РФ и ВСУ
Силовые структуры
Politico: в Пентагоне подсчитали расходы артиллерийских снарядов ВС РФ и ВСУ
Силовые структуры
Минобороны: разведка ВС РФ выявила и ликвидировала группу иностранных наёмников
Силовые структуры
Леонков: в пакет помощи Киеву войдут опасные для ВС РФ БПЛА Phoenix Ghost
Ольга Лебедева Правительства в изгнании у России не будет — самоназначенцы переругались Ольга Лебедева Любовь Степушова Гражданская война в США неумолимо приближается Любовь Степушова Сергей Лебедев "Великая Румыния" строится на американских штыках для вторжения на Украину Сергей Лебедев
Силовые структуры
Ходаковский пожаловался на потери от дружественного огня: Нам и врагов не нужно
Мир. Новости мира
Baijiahao: Зеленский хотел "пококетничать" с Западом по саммиту G20, но проиграл
МО Нидерландов не ответило на вопрос о 45-ти танках Т-72 для передачи Украине
Силовые структуры
МО Нидерландов не ответило на вопрос о 45-ти танках Т-72 для передачи Украине
Последние материалы
Бойцы ОБТФ ДНР "Каскад" уничтожают позиции ВС Украины с помощью БЛА "Куб"
WSJ: на Западе обсуждают условия мирного соглашения между Украиной и Россией
США обещают соседям России выгоду от санкций против неё
Посол Украины в Германии Макеев разозлил немцев просьбой о танках Leopard
ФРГ призывает изменить цепочки поставок снарядов из-за позиции Швейцарии по СВО
Правительства в изгнании у России не будет — самоназначенцы переругались
В Британии призвали лишить Украину финансирования ради переговоров с Россией
Леонков: отключение света — разведпризнак скорого наступления ВСУ на Херсон
Безсонов: русский спецназ у Артёмовска в тылу врага уничтожил наёмников из США
В Молдавии "хоронят демократию"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников