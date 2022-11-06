Французский политик Филиппо заявил о планах Байдена убрать Зеленского

Французский политик Флориан Филиппо объяснил, когда президент США Джо Байден избавится от лидера Украины Владимира Зеленского. По его мнению, это случится, когда услуги марионеточного киевского режима больше не будут нужны главе Белого дома.

"Правительство США начинает уставать от Зеленского и просит его начать переговоры с Россией. Когда Соединенные Штаты перестанут нуждаться в своей марионетке, они, как и всегда, уберут её!" — написал он в соцсети.

Ранее американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники написало, что представители стран Запада тайно обсуждают условия мирного соглашения между Украиной и Россией.

О том, что администрация Байдена в частном порядке просит украинские власти показать открытость к диалогу с Москвой, писала накануне и газета The Washington Post.